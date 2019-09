Esporte PM dispersa confusão entre torcedores do Vila Nova após partida De acordo com o Major Pedro Henrique Batista, do Batalhão de Eventos, cerca de dez torcedores do Vila Nova agrediram um outro colorado e a Polícia Militar foi acionada

