Esporte Pliskova e Konta vencem pelas semifinais e vão decidir o Torneio de Roma As tenistas vão se enfrentar na final do Torneio de Roma, neste domingo (19)

A checa Karolina Pliskova e a britânica Johanna Konta vão disputar neste domingo (19) a decisão do Torneio de Roma, evento disputado em quadras de saibro. Neste sábado (18), elas triunfaram pelas semifinais e agora vão duelar pela sétima vez, sendo que a tenista da República Checa está em vantagem de 5 a 1 no confronto direto. Número 7 do mundo, Pliskova superou nes...