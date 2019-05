Esporte Pliskova derrota eslovaca e avança à 3.ª rodada de Roland Garros; Muguruza vence A checa terá pela frente, na terceira rodada, a croata Petra Martic, número 31 do mundo

Na briga pelo título e para se tornar a número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova deu mais um passo nesta quarta-feira ao avançar à terceira rodada de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada que é disputado em quadras de saibro em Paris. Atual segunda colocada do ranking da WTA, a tenista da República Checa derrotou com facilidade a eslovaca Kristina Kucova (...