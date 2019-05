Esporte Pliskova bate Azarenka de virada e pegará surpresa grega na semifinal em Roma Atual sétima colocada do ranking mundial, Pliskova assim se credenciou para encarar neste sábado (18), nas semifinais, a grega Maria Sakkari

A checa Karolina Pliskova sofreu um pouco para confirmar a sua condição de quarta cabeça de chave do Torneio de Roma, mas garantiu vaga nas semifinais ao vencer a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/2, nesta sexta-feira, após 2h26min de confronto. Atual sétima colocada do ranking mundial, Pliskova assim se cr...