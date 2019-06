Esporte Platini é liberado da prisão após interrogatório policial: 'Dói' Estrela da seleção da França e da Juventus, o ex-meia é investigado por corrupção no processo de escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022

Após um dia de interrogatório policial focado no período em que foi uma das figuras centrais da gestão do futebol mundial, Michel Platini foi liberado da prisão na madrugada de quarta-feira (19) e disse que encarou uma experiência dolorosa diante de tudo o que fez pelo esporte. Convocado na terça-feira (18) de manhã para testemunhar em uma investigação francesa so...