Platini é detido em Paris por suposta corrupção envolvendo Copa do Catar

Ex-jogador da seleção francesa e ex-presidente da Uefa, Michel Platini foi detido nesta terça-feira (18) na cidade de Nanterre, no subúrbio de Paris, para ser interrogado por suspeitas de corrupção envolvendo a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. O dirigente, hoje com 63 anos, está sob custódia policial nas instalações do Escritório Anticorrupção da P...