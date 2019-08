Esporte Plano de arquibancada é limitado a 5 mil bilhetes

Dos planos oferecidos no Sou Verdão, o que mais chama atenção é o Green Card Bancada, em que os ingressos para as arquibancadas saem no valor de R$19,33 mensais, valor mais barato do que o torcedor paga pela meia-entrada com a apresentação da TimeMania. Entretanto, esse plano é limitado para apenas os primeiros 5 mil torcedores. Após esgotar esse número, não haverá mais...