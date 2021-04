Esporte Plano da F1 para ser menos poluente envolve de usina de vinhedo a novo combustível Há muito o que se fazer na Fórmula 1 para torná-la mais verde, uma vez que todas as decisões no passado eram tomadas de acordo com o custo

Enquanto os líderes mundiais se reúnem para encontrar formas de conter as mudanças climáticas, a Fórmula 1, mesmo com suas viagens ao redor do globo promovendo corridas de automobilismo, tenta seguir um caminho semelhante. Em busca da meta de neutralizar o carbono que produz até 2030 —incluindo o de viagens de torcedores que acompanham as corridas, marcadas para 2...