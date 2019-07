Depois de um dia de folga, os jogadores do Santos voltaram ao trabalho nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, já de olho na partida em casa contra o Avaí, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 26 pontos, o time santista está empatado com o Palmeiras na ponta da competição, mas fica em segundo por ter menor saldo de gols (14 a 7). Para o meia Diego Pituca, essa boa campanha não é surpresa alguma.

"Surpreende ninguém. Santos é grande, sempre briga em cima. Trabalhamos para isso, para brigar por título e quem sabe levantar o caneco", disse Diego Pituca, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva após o treinamento no CT Rei Pelé, que ressaltou que não há jogo fácil neste Brasileirão. "Jogo a jogo. Também vamos perder, mas temos que estar com a cabeça boa para fazer um bom jogo e manter essa sequência".

O Santos pode se tornar líder isolado caso o Palmeiras tropece no Vasco, neste sábado, em São Paulo. Para o meia santista, o negócio é esquecer o rival e pensar somente no Avaí. "Temos que esquecer o Palmeiras e pensar só no Santos. Assisti a alguns jogos do Avaí, é equipe boa e vai dar trabalho. Temos que vencer para ter uma gordurinha", afirmou Diego Pituca.

"Trabalhamos no dia a dia, Palmeiras tem elenco forte e disputam competições. Nós só temos o Brasileiro, focando ao máximo e podemos continuar nessa pegada para brigar pelo título", concluiu o meia, que nesta quarta-feira teve a volta de dois jogadores importantes do elenco aos treinamentos.

O primeiro, como esperado, foi o meia Cueva, que retomou os trabalhos após ser liberado na última semana para viajar ao Peru por conta do nascimento prematuro de sua filha. Por conta do susto familiar, o peruano não treinava havia cinco dias. Ele passará por testes físicos, mas a tendência é que fique à disposição do técnico argentino Jorge Sampaoli.

O outro é o volante Jobson, que nesta quarta-feira treinou sem limitações depois de se recuperar de torção no tornozelo esquerdo sofrida no último dia 12, em Salvador, no empate do Santos por 0 a 0 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Destaque do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, o jogador chegou ao time em abril, mas ainda não estreou oficialmente.