Esporte Pior ataque do Estadual, Vila Nova projeta melhorar pontaria Time colorado balançou as redes apenas cinco vezes em onze partidas, média de 0,45 gols por jogo

Um dos motivos que explica a campanha abaixo do esperado no Vila Nova na temporada é o baixo número de gols marcados. O time colorado balançou as redes adversárias apenas cinco vezes em onze partidas, média de 0,45 gols por jogo. No Goianão, foram quatro gols anotados em nove rodadas, a pior marca do Estadual.“É difícil. Só com o trabalho (para solucionar). Nesta s...