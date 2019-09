Esporte Pior ataque da Série B, Vila Nova contrata atacante Diego Rosa Último gol marcado pelo reforço foi em 2018, pelo CRB, na 8ª rodada da Série B

Perto da zona de rebaixamento e pior ataque da Série B do Brasileiro, o Vila Nova contratou o atacante Diego Rosa, de 30 anos. O jogador não vai estrear nesta terça-feira (17), em partida contra o Botafogo/SP, no Serra Dourada. O jogador ainda precisa ser regularizado. O Vila Nova tem apenas 14 gols marcados e é o clube que menos balança as redes na Série B. Com...