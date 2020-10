Esporte Pioneiro da Caminhada Ecológica morre aos 87 anos Natural de Nova Resende-MG, Antônio Cardoso praticou corrida de rua por mais de 40 anos. Ele estava com mal de Alzheimer

Aposentado da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e com a corrida de rua como uma das atividades que mais gostava de fazer enquanto tinha condições físicas para isso, Antônio Cardoso, que estava com mal de Alzheimer, morreu nesta sexta-feira (30), em Goiânia, aos 87 anos. O corpo dele será velado na manhã deste sábado, das 7 horas às 10 horas, no Cemitério Memorial de Goiânia....