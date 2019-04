Esporte Pintura da arquibancada começa a dar cara nova ao Serra Dourada Estádio começa a ganhar cores mais fortes. Reforma é tocada pelo Goiás, por meio de acordo de cooperação, em várias frentes

O Estádio Serra Dourada começa a mostrar sua nova cara para o torcedor goiano. Passando por reformas desde o final de março, a principal praça esportiva do Estado passa por modificações para receber jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a competição batendo à porta (tem início daqui a 12 dias), as obras seguem a todo vapor para que tudo fique pronto para a...