Esporte Pintado vê equipe do Goiás pronta para estreia na Série B Treinador esmeraldino avaliou de forma positiva a preparação do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro

O técnico Pintado vê saldo positivo no período de intertemporada de preparação do Goiás para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após mais de três semanas preparando a equipe e recebendo reforços, o treinador esmeraldino disse que o Goiás está bem preparado para a maratona que será a disputa da competição nacional.“Tentamos encontrar uma ideia de jogo, defin...