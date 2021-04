Esporte Pintado promete trabalho para conquistar objetivos do Goiás em 2021 Novo treinador esmeraldino quer repetir temporada passada e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro

No comando do Goiás desde quinta-feira (29), o técnico Pintado, de 55 anos, se apresentou à torcida do Goiás por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do clube. O treinador disse que conhece o sabor da vitória e promete trabalhar para conquistar objetivos importantes nesta temporada com a nova camisa. "Vamos buscar algo grandioso, é assim a vida do Goiás,...