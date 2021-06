Esporte Pintado elogia competitividade do Goiás e reclama de pênalti não marcado Treinador evitou culpar arbitragem pelo resultado de empate, mas destacou 'lance claro' não assinalado

O Goiás empatou com o Vila Nova, por 0 a 0, no OBA, mas na visão do técnico Pintado poderia ter vencido. O treinador esmeraldino reclamou de um pênalti não assinalado pela arbitragem sobre o zagueiro David Duarte. Aos 23 minutos do 2º tempo, o zagueiro esmeraldino caiu na área e os jogadores do Goiás ficaram pedindo pênalti. O árbitro Dyorgines de Andrade (ES) m...