Após deixar o comando da Ferroviária-SP nesta segunda-feira (26), o técnico Pintado é esperado em Goiânia nesta terça-feira (26) para assumir o Goiás para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O nome de Pintado ganhou força na Serrinha quando a diretoria desenhou a contratação de um novo técnico para disputa do Brasileiro. O clube deixou de lado a ideia de seguir com a dupla de técnicos composta por Augusto César e Glauber Ramos. Augusto foi, inclusive, demitido há três partidas.

Pintado deixará Araraquara, no interior de São Paulo, e segue para Goiânia de carro. O treinador se reunirá com a diretoria esmeraldina e deverá ser anunciado oficialmente. Junto com ele, se desligaram da Ferroviária o auxiliar Dino Camargo e o preparador físico José Mário Campeiz. Os dois também virão para o Goiás.

Para a diretoria esmeraldina, a experiência de Pintado e o desempenho recente no comando do Juventude, o qual conduziu para a Série A do Campeonato Brasileiro sem um elenco muito caro, foram ingredientes importantes para a escolha do nome do treinador.