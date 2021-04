Esporte Pintado é apresentado ao elenco e inicia passagem pelo Goiás Treinador, de 55 anos, teve rápida reunião com os jogadores esmeraldinos e já participou do treino desta quinta-feira (29)

O técnico Pintado foi apresentado ao elenco do Goiás na tarde desta quinta-feira (29) e já iniciou o trabalho de campo com os jogadores. Em uma reunião rápida no vestiário do centro de treinamentos localizado no Parque Anhanguera, o técnico, de 55 anos, conversou com os jogadores por cerca de 15 minutos antes de seguir para o gramado. No campo, o técnico Pin...