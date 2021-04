Esporte Pilotos da Stock chegam em Goiânia para 1ª etapa da temporada Atividades da principal categoria do automobilismo nacional começa nesta sexta-feira (23) e corridas serão no domingo (25), com portões fechados, no autódromo de Goiânia

Os pilotos da Stock Car começam a chegar em Goiânia para o início da temporada 2021 da categoria. A 1ª etapa será disputada no domingo (25), com duas corridas, mas de portões fechados devido a pandemia do novo coronavírus. Os treinos livres começam nesta sexta-feira (23), mas alguns pilotos ainda vão desembarcar em Goiânia na quinta-feira (22). Vice-campeão na temporada passada, Rica...