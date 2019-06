Esporte Pilotos da Ferrari apostam em fortes emoções no GP da Áustria, domingo

A temporada da Fórmula 1 não tem sido das melhores para a Ferrari diante do domínio absoluto da Mercedes até o momento no Mundial. Apesar disso, o alemão Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc, pilotos da escuderia italiana, se mostram animados para o GP da Áustria, marcado para o próximo domingo, especialmente com o traçado da pista de Red Bull Ring. Os dois...