Esporte Pilotos da F-1 avaliam se vão se ajoelhar no domingo em protesto contra o racismo Na categoria, o grande símbolo dessa pauta é o hexacampeão Lewis Hamilton. O piloto inglês da Mercedes chegou a participar de uma passeata em Londres

Os pilotos do grid atual da Fórmula 1 discutem se vão realizar na abertura da temporada, neste domingo, um protesto coletivo contra o racismo. Os 20 participantes da principal categoria do automobilismo analisam se vão se ajoelhar em conjunto pouco antes do GP da Áustria para simbolizar apoio ao movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em português). ...