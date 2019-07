Esporte Pilotos da Fórmula 1 se mobilizam e cobram corridas mais emocionantes

Os pilotos da Fórmula 1 deixaram de lado nos últimos meses o individualismo e a rivalidade para terem uma união inédita na história da categoria. Os 20 participantes do atual grid estão juntos em uma mobilização em busca de mais participação na discussão dos rumos do esporte, com o objetivo de ter uma modalidade mais atrativa para o público e mais emocionante para quem g...