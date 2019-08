Esporte Piloto sofre acidente no autódromo de Goiânia e morre em hospital Welles Lins de Carvalho chegou a ser levado para o Hugo, mas não resistiu

Atualizada às 15h45 Na penúltima prova da 3ª etapa do Goiás Superbike, o piloto Welles Lins de Carvalho, de 30 anos, da categoria Superbike Escola 1000, sofreu um acidente ao passar direto na curva zero do autódromo de Goiânia. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), mas não resistiu e morreu na tarde deste domingo (11). A informação f...