Esporte Piloto português Paulo Gonçalves morre após acidente na 7ª etapa do Rally Dakar Piloto já participou das principais provas de rali do mundo. Ele foi campeão mundial de Rally Cross Country em 2013 e, no mesmo ano, venceu o Rally dos Sertões, que teve largada e chegada em Goiânia

O português Paulo Gonçalves morreu neste domingo (12), aos 40 anos, durante a disputa da sétima etapa do Rally Dakar, que está sendo realizado na Arábia Saudita. O piloto da equipe Hero sofreu um acidente com a sua moto no km 276 do percurso entre Riad e Wadi Al-Dawasir. A organização do Rally Dakar divulgou uma comunicado explicando que recebeu um alerta às 10h08 (h...