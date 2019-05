Esporte Piloto goiano fará 2º etapa da categoria Light na Stock Car O conhecimento da pista goianiense é considerado um dos pontos positivos por Raphael Teixeira

O sentimento do piloto Raphael Teixeira, de 31 anos, único goiano a participar das disputas da Stock Car na temporada, é de responsabilidade. Na categoria Light, o profissional, natural de Goiânia, não conseguiu participar da primeira das oito etapas da disputa, no Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, por falta de patrocínio. Para a prova em casa, ele re...