Esporte Piloto goiano aprova retomada de calendário nacional com a Copa Truck Raphael Teixeira falou sobre o protocolo adotado pela categoria na primeira corrida disputada em Cascavel (PR)

O calendário do automobilismo brasileiro foi retomado há uma semana com piloto de Goiás nas pistas. A primeira corrida da Copa Truck de 2020, disputada em Cascavel (PR), no dia 27 de junho, foi também a estreia na categoria de Raphael Teixeira, perto de completar 33 anos, após sair da Stock Car Light.Para iniciar a temporada, a Truck elaborou um protocolo que incluiu tes...