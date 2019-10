Esporte Piloto 'goiano' é campeão nacional de Turismo Gabriel Corrêa assegurou o título da Classe 1 Super, em Cascavel (PR)

Representante do automobilismo goiano, Gabriel Corrêa, de 30 anos, se sagrou campeão brasileiro da Turismo Nacional ao vencer uma das quatro provas da Classe Super 1, no último sábado, em Cascavel, no interior do Paraná.O piloto Gabriel Correa assegurou o título da Classe 1 Super, com o seu Ford Ka, ao vencer a corrida 3, após administrar os resultados nas duas primeiras b...