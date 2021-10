Esporte Piloto goiano é campeão da Special Edition da GT Sprint Race Raphael Teixeira foi campeão ao lado de Thiago Camilo no mini-torneio, que foi concluído no domingo (3)

O piloto goiano Raphael Teixeira foi campeão do mini-torneio Special Edition da GT Sprint Race, que é uma competição dentro da temporada da GT Sprint Race. O competidor ficou com o título ao lado de Thiago Campo, piloto que fez dupla com o goianiense. A Special Edition teve três corridas dentro do calendário da GT Sprint Race. As provas que confirmaram o t...