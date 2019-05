Esporte Piloto do SuperBike Brasil morre após acidente em Interlagos Esta é a segunda morte no autódromo em menos de dois meses

O piloto Danilo Berto do SuperBike Brasil faleceu neste domingo (26) após um grave acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O acidente aconteceu durante o aquecimento para a prova. Competindo na categoria SKB Extreme, Danilo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas de helicóptero, com fraturas graves e hemorragia interna. Ele passou por um...