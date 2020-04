Esporte Piloto brasileiro desenvolve equipamento para higienizar transporte público Lucas Di Grassi realizou outras ações, como uma "vaquinha" para comprar e distribuir álcool gel, além de ter promovido a produção de escudos faciais para a utilização de profissionais de saúde que atuam em asilos

O piloto Lucas di Grassi, da Fórmula E, lidera uma iniciativa na busca por soluções de apoio ao combate ao novo coronavírus no Brasil. Nos últimos dias, uma equipe comandada por ele e por técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo iniciaram testes com um equipamento que emite luz ultravioleta (UV) e tem a capacidade de sanitizar vagões d...