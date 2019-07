Esporte Pikachu destaca possível volta de Castán ao Vasco em clássico: 'É o nosso líder' Zagueiro estava afastado por causa de uma lesão muscular na coxa desde o final do Campeonato Carioca, em abril

O Vasco terá neste sábado, às 11 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o clássico contra o Fluminense, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa de todos no clube alvinegro é pela volta do zagueiro Leandro Castán, que estava afastado por causa de uma lesão muscular na coxa desde o final do Campeonato Carioca, em abril. O lateral-direito Y...