Esporte Pietro supera grave acidente para recolocar os Fittipaldis na F1 Neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, o piloto reserva da Haas substituirá Romain Grosejan, no GP do Bahrein

Ainda impressionado com as imagens do acidente de Romain Grosejan, 34, no GP do Bahrein, no último domingo (29), Pietro Fittipaldi foi chamado para conversar com o chefe da equipe Haas, Gunther Steiner, na manhã de segunda (30). Steiner avisou o brasileiro de 24 anos que ele seria o substituto do francês na próxima etapa da F1, domingo (6), no GP de Sakhir, novamente n...