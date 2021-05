Esporte Pietro Fittipaldi volta a Indianápolis após acidente e quer repetir os passos do avô Neste domingo (30), o piloto brasileiro disputará pela primeira vez as 500 Milhas, a partir das 13h (de Brasília), com transmissão da TV Cultura

Em maio de 2018, todas as vezes em que circulava no entorno do Motor Speedway, autódromo nos EUA onde são realizadas as 500 Milhas de Indianápolis, Pietro Fittipaldi, 24, ficava frustrado. Nos muros do local, são estampados todos os anos fotos dos pilotos que vão competir naquela que é uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. O retrato do brasil...