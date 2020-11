Esporte Pietro Fittipaldi substituirá Grosjean na F-1 após acidente do francês Francês sofreu um impressionante acidente logo depois da largada, quando bateu no guard rail e seu carro explodiu e partiu ao meio. Piloto sofreu queimaduras e tem suspeita de fratura

A Haas anunciou nesta segunda-feira (3) que o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, 24, reserva da equipe, substituirá Romain Grosjean na próxima etapa da F-1: o GP de Sakhir, no Bahrein, no domingo (6). Na última etapa, também disputada no Bahrein neste domingo (29), o francês sofreu um impressionante acidente logo depois da largada, quando bateu no guard rail e...