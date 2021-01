Esporte Pietro Fittilpaldi visita Bolsonaro após captação de R$ 9,4 milhões ser aprovada Pietro encontrou Bolsonaro acompanhado do pai, o empresário Carlos Agostinho Pires da Cruz, conhecido como Gugu da Cruz

O piloto Pietro Fittipaldi, que em dezembro foi o responsável por recolocar o automobilismo brasileiro no grid da Fórmula 1, almoçou nesta segunda-feira (25) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O jovem de 24 anos, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, tirou fotos ao lado de Bolsonaro, ambos sem máscara, o que desrespeita as orientações da OMS...