Esporte Pia Sundhage, de 61 anos, recebe primeira dose de vacina contra Covid-19 As delegações brasileiras que irão à Olimpíada de Tóquio (Japão) começaram a ser imunizadas no último dia 14

A técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage, foi vacinada contra a Covid-19 nesta sexta-feira (28), com a primeira dose da Pfizer. As delegações brasileiras que irão à Olimpíada de Tóquio (Japão) começaram a ser imunizadas no último dia 14, com doses doadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao Ministério da Saúde. A vacina...