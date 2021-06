Esporte Pia chama Marta, mas deixa Cristiane de fora da seleção olímpica Marta e a experiente Formiga, que vai à sua sétima Olimpíada, estão na lista. A atacante Cristiane, que disputou as últimas Olimpíadas com o Brasil, não foi chamada

A técnica Pia Sundhage convocou nesta sexta-feira (18) 18 jogadoras e mais quatro suplentes para a disputa da Olimpíada de Tóquio. O Brasil está no Grupo F, com China (jogo da estreia, no dia 21 de julho), Zambia e Holanda. Se classificam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves e mais os dois melhores terceiros lugares. Marta e a ex...