Esporte Philippe Coutinho passará por cirurgia no joelho, diz Barcelona Brasileiro se machucou no jogo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol

O meio-campista do Barcelona Philippe Coutinho vai ser submetido a uma cirurgia no joelho após sofrer lesão durante o empate ontem (28) de 1 x 1 com o Eibar, informou o clube espanhol nesta quarta-feira (29). Coutinho, de 28 anos, começou o jogo no banco e entrou no segundo tempo, mas saiu mancando de campo nos acréscimos, deixando o Barcelona com 10 homens...