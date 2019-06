Esporte Philippe Coutinho nega abatimento e promete Brasil motivado para jogo com o Peru O compromisso de sábado (22) vai marcar a estreia da Arena Corinthians na Copa América. Além do confronto entre Brasil e Peru, o estádio receberá ainda uma partida de quartas de final

O meia Philippe Coutinho afirmou nesta quinta-feira (20) que o elenco da seleção brasileira superou a decepção de ter empatado com a Venezuela em Salvador, na terça-feira (18), e está motivado para o jogo de sábado (22), contra o Peru, pela Copa América. As duas equipes se enfrentam na Arena Corinthians, às 16 horas, pela última rodada da fase de grupos e em busca de c...