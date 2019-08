Esporte Philippe Coutinho fecha com o Bayern de Munique Em baixa no Barcelona, meia brasileiro vai para Alemanha por empréstimo até junho de 2020

Prestes a ser oficializado pelo Bayern de Munique, o meia brasileiro Philippe Coutinho ganhou elogios do presidente do clube alemão ontem, após o empate da equipe com o Hertha Berlin por 2 a 2, em casa. “É um jogador de qualidade e já o estamos analisando há algum tempo”, disse Karl-Heinz Rummenigge. O acerto formal com o jogador deve acontecer neste fim de semana. ...