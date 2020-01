Esporte Philadelphia vence com homenagens a Bryant e 19 pontos de Raulzinho Jogadores dos 76ers usaram no aquecimento as camisas 24 e 8 de Bryant em homenagem à estrela do Los Angeles Lakers, que morreu no domingo

Vestindo o número 24 em homenagem a Kobe Bryant, Joel Embiid marcou 24 pontos em seu primeiro jogo em três semanas, levando o Philadelphia 76ers a vencer o Golden State Warriors por 115 a 104, em casa, pela rodada de terça-feira da NBA. Ele e o restante dos jogadores dos 76ers usaram no aquecimento as camisas 24 e 8 de Bryant em homenagem à estrela do Los Angeles...