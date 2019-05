Esporte Philadelphia 76ers ganha do Toronto Raptors e abre 2 a 1 nas semifinais do Leste O grande destaque dos 76ers e da partida foi a brilhante atuação do pivô camaronês Joel Embiid, que mostrou seu estilo provocador e descontraído. Ele marcou 33 pontos - com aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra

Depois de "roubar" o mando de quadra com uma vitória nas duas primeiras partidas da série no Canadá, o Philadelphia 76ers fez o dever de casa na noite de quinta-feira e derrotou com autoridade o Toronto Raptors por 116 a 95 em casa, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, para abrir a vantagem de 2 a 1 nas semifinais da Conferência Leste da NBA. O jogo contou c...