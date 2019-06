Esporte Petrucci supera Márquez e Dovizioso para ganhar pela primeira vez na MotoGP A liderança do campeonato continua com Márquez, agora com 115 pontos, contra 103 de Dovizioso. Rins soma 88, contra 82 de Petrucci e 72 de Rossi

A primeira vitória do italiano Danilo Petrucci na MotoGP não poderia ser mais espetacular. O piloto da Ducati ganhou a etapa da Itália, no circuito de Mugello, neste domingo, após uma disputa impressionante com o espanhol Marc Márquez (Honda) e o compatriota Andrea Dovizioso, também da Ducati, durante as 23 voltas. "Foi uma corrida fantástica. Inacreditável. O melhor lu...