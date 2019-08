Esporte Petrovic vê amistosos na China como importantes para o Mundial de Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete faz nesta sexta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília), o primeiro de uma série de três amistosos na China que fecharão a preparação para o Mundial, que começará no próximo dia 31. Em Guangzhou, o time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petrovic encara os anfitriões do torneio, que serão os adversários novamente no d...