Petrovic pede demissão e deixa a seleção brasileira de basquete

O técnico Aleksandar Petrovic, 62, pediu demissão da seleção brasileira pouco mais de um mês após não conseguir levar a equipe para as Olimpíadas de Tóquio-2020. Foi a primeira vez, desde os Jogos de Montreal 1976, que o país não teve representantes no basquete, nem no masculino, nem no feminino. O Pré-Olímpico de Split, na Croácia, disputado entre 29 de jun...