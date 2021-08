Esporte Petrúcio Ferreira e Evelyn Oliveira serão porta-bandeiras nas Paralimpíadas Petrúcio é velocista da classe T47 (para amputados de braço) e Elevyn compete pela classe BC3 da bocha. Ambos conquistaram medalha de ouro em suas modalidades na edição da Rio-2016

Evelyn Oliveira e Petrúcio Ferreira serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura das Paralímpiadas de Tóquio. O Comitê Paralímpico do Brasil divulgou nesta segunda-feira (16) que os medalhistas paralímpicos estarão representando a delegação brasileira na aberta do evento, que acontece no próximo dia 24. Petrúcio é velocista da classe T47 (para amputa...