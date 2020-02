Esporte Pesquisa usa o futebol como estímulo para resgatar memórias de pessoas com Alzheimer Pacientes do Hospital das Clínicas revivem bons momentos do passado em visitas ao Museu do Futebol

Depois de um dia normal de trabalho na distribuidora de autopeças Furacão, em março de 2014, o representante comercial Luis Gonzaga acordou assustado no meio da noite. Na saída do banheiro, ele teve um apagão. Não dizia coisa com coisa, mãos trêmulas. Hospital. Internação. Angústia. Vários exames descartaram câncer, meningite, AVC e problemas cardíacos. O diagnóstico d...