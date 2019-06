Esporte Peruanos e venezuelanos se enfrentam em Porto Alegre A principal atração do confronto é o peruano Paolo Guerrero, que esteve na Copa do Mundo da Rússia

Venezuela e Peru se enfrentam neste sábado (15), às 16 horas, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada da Copa América. As seleções serão as próximas adversárias do Brasil no Grupo A. A principal atração do confronto é o peruano Paolo Guerrero, que esteve na Copa do Mundo da Rússia. A Venezuela sabe que precisa ter atenção com o centroavante do Internacional. “É um jogador que po...