Esporte Peru vira sobre a Bolívia e chega aos 4 pontos no grupo do Brasil Com um gol e uma assistência, Paolo Guerrero foi o destaque do jogo e saiu de campo muito aplaudido

Com a maior parte da torcida presente no Maracanã a seu favor - mas com um público pagante ainda menor do que o estádio recebera no domingo -, o Peru bateu a Bolívia por 3 a 1, de virada, na noite desta terça-feira e chegou aos 4 pontos no Grupo A da Copa América, o mesmo do Brasil. Com um gol e uma assistência, Paolo Guerrero foi o destaque do jogo e saiu de campo m...