Peru vence Paraguai nos pênaltis após jogo de seis gols vai à semi da Copa América

Em jogo emocionante, o Peru venceu o Paraguai nos pênaltis na noite desta sexta-feira (2) após empate por 3 a 3 no tempo normal, no estádio Olímpico, em Goiânia, e está classificado para a semifinal da Copa América 2021. O adversário será o vencedor entre Brasil e Chile. O Paraguai saiu na frente com Gustavo Gómez, mas o Peru virou com dois gols de Lapadula. Ainda ...